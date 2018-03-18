Собаки продлевают жизнь своим хозяевам

Команда шведских исследователей изучила данные более 3,4 миллиона граждан страны в возрасте от 40 до 80 лет для того, чтобы выяснить, влияют ли собаки на здоровье сердечно-сосудистой системы своих владельцев. Оказалось, что «собачники» имеют более низкий риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний или других причин.

Как сообщает medportal.ru со ссылкой на сайт Университета Уппсалы, в исследование, которое стартовало в 2001 году, было включено в общей сложности более 3,4 миллиона человек без каких-либо предшествующих сердечно-сосудистых заболеваний. Цель исследования состояла в том, чтобы определить, имели ли владельцы собак какие-либо преимущества, относящиеся к сфере здоровья и продолжительности жизни, по сравнению с теми людьми, у которых не было собак.

В Швеции каждый человек имеет уникальный личный идентификационный номер. Каждый визит в больницу регистрируется в национальных базах данных, доступных исследователям после деперсонализации сведений. Даже регистрация владельцев собак любой породы стала обязательной в Швеции с 2001 года. Благодаря этим базам данных учеными и была обнаружена связь между домашними любимцами и пониженным риском смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Очень интересное открытие в нашем исследовании заключалось в том, что собаки выступали как защитный фактор для людей, живущих в одиночестве, а это группа повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти (по сравнению с теми, кто живет в семье с несколькими родственниками). Возможно, собака может заменить важного члена семьи для одиноких людей. Результаты нашего исследования показали, что у одиноких владельцев собак был на 33% снижен риск преждевременной смерти и на 11% — риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение всего 12-летнего периода наблюдения. Еще один интересный вывод заключался в том, что владельцы породистых собак, предназначенных для охоты, были наиболее защищены», — рассказал Мвения Мубанга, ведущий автор исследования, сотрудник кафедры медицинских наук Университета Уппсалы.

«Мы знаем, что владельцы собак в целом имеют более высокий уровень физической активности, и именно этот факт может быть одним из объяснений взаимосвязи собак со здоровьем своих владельцев. Другим объяснением может быть повышенный уровень благополучия тех людей, которые могут себе позволить содержать домашнего питомца. Кроме того, свою роль также может играть и благоприятное воздействие собаки на бактериальную микрофлору своих владельцев», — говорит профессор эпидемиологии Туве Фолл, старший автор исследования.

«Возможно, что решение завести собаку делают те люди, которым здоровье и уровень их активности позволяют долгие прогулки с питомцем. Также возможно, что некоторые специально заводят собаку для того, чтобы был стимул больше времени проводить на свежем воздухе и активно двигаться. Результаты нашего исследования, проведенного только для населения Швеции, вероятно, можно экстраполировать и на другие европейские страны с аналогичной национальной культурой, связанной с содержанием собак дома», — заключил Туве Фолл