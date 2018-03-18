Белорусские биатлонисты — восьмые в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии

Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла восьмое место в эстафете на предпоследнем этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).

Команда в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Максима Воробья и Романа Елетнова преодолела дистанцию 4 по 7,5 км за 1 час 15 минут 24,1 секунды (без штрафных кругов, 8 дополнительных патронов).

В тройке лучших — Норвегия (1:13.13,7; 0+3), Австрия (+50,3; 0+5) и Россия (+56,9; 0+4). На старт вышло 25 сборных.

Заключительный этап КМ пройдет 22—25 марта в Тюмени (Россия).