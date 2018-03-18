Фотофакт. В одном из озер в Чаусском районе произошел массовый мор рыбы

Массовая гибель рыбы произошла в искусственном озере близ деревни Кадино Чаусского района, арендуемом фермерским хозяйством для рыбоводства.

Сотни погибших рыб застыли во льду искусственного водоема, который с 2012 года арендует фермерское хозяйство «Рудея-агро». По мнению старосты деревни Олега Ватромеева, вина в гибели рыбы исключительно на арендаторах, которые не обеспечили необходимые условия для проживания живности в зимний период. «Из-за того, что они не надлежащим образом наблюдали за озером, произошел этот мор. Рыба просто задохнулась», — сказал староста Кадина.

По его словам, в таком массовом масштабе рыба в водоеме погибает впервые. Однако проблемы с насыщенностью воды кислородом были и ранее. Так, менее двух лет назад Могилевская облветлаборатория обнаружила в исследуемых образцах из водоема рост возбудителя аэромоноза (краснухи) рыб — инфекционной болезни карповых, вызываемой бактериями. Развитию болезни способствуют, в частности, неблагоприятные условия в прудах. «В 2016 году, когда рыба заболела краснухой, чтобы найти причину, брали пробы воды. Оказалось, что содержание кислорода в воде значительно ниже нормы», — рассказал Ватромеев.

Староста сообщил, что по поводу нынешней гибели рыбы местные жители не обращались в правоохранительные и природоохранные органы. «Раньше, когда арендаторы спустили озеро и все берега были усыпаны и блестели рыбой, мы обращались. С охраны природы приехали спустя неделю после обращения. Боюсь, что если я сейчас позвоню в милицию, то хорошо, если они завтра утром приедут. Но если кого-то вызывают арендаторы, то приезжают в течение от получаса до часа. Когда мы обращаемся в какие-то органы, те сообщают арендатору, и арендатор сюда приезжает раньше их и начинает какие-то действия. Мы убедились, что обращения в органы власти совершенно бесполезны. Они их просто покрывают», — сказал староста Олег Ватромеев.

Во время нахождения на берегу водоема журналиста БелаПАН, к озеру приехал отец главы фермерского хозяйства Владимир Давыдов, чтобы подключить насос для перекачки воды в арендуемую часть водоема. По его словам, рыба впервые в таком массовом количестве задохнулась в озере. Причина, как считает Давыдов, в погоде. «В этом году зима, вы видели, какая. По льду пошла вода, а потом, когда большие снега выпали, метр снега легло. И получилось — лед, вода и снег», — сказал отец арендатора, отметив, что все необходимые действия для выживания рыбы были проведены: вырубались лунки, закачивалась вода.

Фото Владимира Лапцевича.