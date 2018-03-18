ЦИК РФ: после обработки 30% бюллетеней побеждает Путин с 73% голосов

Центризбирком России огласил предварительные результаты голосования по выборам президента РФ после обработки 30% бюллетеней.

Владимира Путина поддержали 73,11% избирателей, Павла Грудинина — 14,96%, Владимира Жириновского — 6,73%.

Также в первой пятерке Ксения Собчак — ее поддержали 1,39% россиян, и Григорий Явлинский — 0,78%. За Сергея Бабурина, по данным ЦИК, проголосовали 0,63% избирателей, за Максима Сурайкина — 0,62%, за Бориса Титова — 0,61%.

Первые экзитполы ВЦИОМа показали победу Владимира Путина с 73,9% голосов. На втором месте, согласно результатам опроса, Павел Грудинин (11,2%), третье занял Владимир Жириновский (6,7%).

По данным на 18:00, явка составила 60%, сообщает РБК.