ЦИК РФ: после обработки 30% бюллетеней побеждает Путин с 73% голосов

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Центризбирком России огласил предварительные результаты голосования по выборам президента РФ после обработки 30% бюллетеней.

Владимира Путина поддержали 73,11% избирателей, Павла Грудинина — 14,96%, Владимира Жириновского — 6,73%.


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Также в первой пятерке Ксения Собчак — ее поддержали 1,39% россиян, и Григорий Явлинский — 0,78%. За Сергея Бабурина, по данным ЦИК, проголосовали 0,63% избирателей, за Максима Сурайкина — 0,62%, за Бориса Титова — 0,61%.

Первые экзитполы ВЦИОМа показали победу Владимира Путина с 73,9% голосов. На втором месте, согласно результатам опроса, Павел Грудинин (11,2%), третье занял Владимир Жириновский (6,7%).

По данным на 18:00, явка составила 60%, сообщает РБК.

Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: выборы президента России Персона: Владимир Путин Павел Грудинин Владимир Жириновский Ксения Собчак Григорий Явлинский

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