Определены все полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу

Гродненский «Неман», могилевский «Днепр», брестское «Динамо» и борисовский БАТЭ стали полуфиналистами Кубка Беларуси по футболу.

Четвертьфиналы прошли 11, 14 (первые матчи), 17 и 18 марта (ответные).

«Неман» преодолел эту стадию без борьбы, поскольку соперник, столичный клуб «Крумкачы», отказался выходить на поле в связи с острым финансовым кризисом.

У «Днепра» по сумме двух встреч паритет с солигорским «Шахтером» (1:3 в гостях, 2:0 дома), но могилевчане получили преимущество благодаря голу на чужом поле.

Брестское «Динамо» дважды взяло верх над «Слуцком» — 2:0 дома, 2:1 на выезде.

БАТЭ также два раза был сильнее «Ислочи» — 2:1 в гостях и 2:1 дома.

Полуфинальные пары определит жеребьевка, отмечает БелаПАН.