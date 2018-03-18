Актер Федор Добронравов из «Сватов» попал в больницу

/ Культура
Просмотров: 543 Комментариев: 0

Широко известный ролью Ивана Будько в сериале «Сваты» российский актер Федор Добронравов госпитализирован.

«Это никакой не несчастный случай. Это [ухудшение] состояния здоровья. Федор Викторович уже чувствует себя лучше. Все будет хорошо», — сообщила РБК представитель актера Ирина Сойкина.

Народному артисту России Федору Добронравову 56 лет. В данный момент он является актером Театра сатиры, задействован в нескольких антрепризах. Активно снимается в кино и на телевидении. На его счету более 120 фильмов и сериалов.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: актер госпитализация Персона: Федор Добронравов

Другие материалы на эту тему:

Из поколения купаловцев… Беларусь простилась с Геннадием Гарбуком

Из поколения купаловцев… Беларусь простилась с Геннадием Гарбуком

В Жлобине за отказ госпитализировать пьяного осуждена фельдшер скорой

В Жлобине за отказ госпитализировать пьяного осуждена фельдшер скорой

Дмитрий Растаев. В РИФМЕ ВРЕМЕНИ. Давай, Миша!

Дмитрий Растаев. В РИФМЕ ВРЕМЕНИ. Давай, Миша!

Актер с пулеметом. МВД возбудит уголовное дело против Михаила Пореченкова

Актер с пулеметом. МВД возбудит уголовное дело против Михаила Пореченкова

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)