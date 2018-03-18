Актер Федор Добронравов из «Сватов» попал в больницу

Широко известный ролью Ивана Будько в сериале «Сваты» российский актер Федор Добронравов госпитализирован.

«Это никакой не несчастный случай. Это [ухудшение] состояния здоровья. Федор Викторович уже чувствует себя лучше. Все будет хорошо», — сообщила РБК представитель актера Ирина Сойкина.

Народному артисту России Федору Добронравову 56 лет. В данный момент он является актером Театра сатиры, задействован в нескольких антрепризах. Активно снимается в кино и на телевидении. На его счету более 120 фильмов и сериалов.