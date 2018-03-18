Путин набирает 74,66% голосов после обработки 45% бюллетеней

Центризбирком России огласил предварительные данные выборов президента РФ по итогам подсчета 45% бюллетеней.

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Первое место занимает действующий глава государства Владимир Путин — 74,66% голосов пришедших на выборы. Второе место — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (13,68%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,42%).

За ними следуют Ксения Собчак (1,41%), Григорий Явлинский (0,81%), Максим Сурайкин (0,64%) и Борис Титов (0,64%), Сергей Бабурин (0,63%).