Путин набирает 74,66% голосов после обработки 45% бюллетеней

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Центризбирком России огласил предварительные данные выборов президента РФ по итогам подсчета 45% бюллетеней.

Фото kremlin.ru

Первое место занимает действующий глава государства Владимир Путин — 74,66% голосов пришедших на выборы. Второе место — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (13,68%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,42%).

За ними следуют Ксения Собчак (1,41%), Григорий Явлинский (0,81%), Максим Сурайкин (0,64%) и Борис Титов (0,64%), Сергей Бабурин (0,63%).

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Тэги: выборы президента России Персона: Владимир Путин Павел Грудинин Владимир Жириновский Ксения Собчак Григорий Явлинский Максим Сурайкин Борис Титов Сергей Бабурин

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