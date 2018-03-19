Большой театр Беларуси подготовил выставку в честь своего 85-летия

В год своего 85-летия Большой театр оперы и балета Беларуси подготовил выставку «ТЕАТР. INSIGHT», которая пройдет в галерее «Университет культуры».

В экспозиции зрители увидят эскизы костюмов и декораций, сценические наряды, афиши и постеры, театральную бутафорию и фотографии, с помощью которых будет представлена новейшая история Большого театра Беларуси. В частности, будут выставлены серии эскизов и костюмов к операм «Аида» и «Набукко» Джузеппе Верди, балетам «Любовь и Смерть» Полада Бюльбюль-оглы, «Сонеты» на музыку Питера Уорлока и Ральфа Воана-Уильямса и другие.

Эскизы костюмов из балета «Сонеты», автор — Екатерина Булгакова, художник-постановщик Большого театра Беларуси.

В отдельном зале будет представлена визуальная информация о спектаклях Большого театра Беларуси, которые были удостоены высоких государственных наград: оперы «Седая легенда» Дмитрия Смольского и «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, балеты «Витовт» Вячеслава Кузнецова и «Маленький принц» Евгения Глебова.

Авторы нового балета белорусского композитора Вячеслава Кузнецова «Анастасия», премьера которого состоится в следующем сезоне, приоткроют завесу тайны — посетители выставки увидят, как воплощается либретто в работе театральных художников.

«Работа с детьми — будущим поколением театральных зрителей — важнейшая часть деятельности нашего театра, — сказала ведущий редактор службы маркетинга, информации и рекламы национального академического Большого театра Беларуси Ольга Савицкая. — Поэтому отдельный зал галереи будет посвящен детскому репертуару, маленькие зрители смогут увидеть костюмы, бутафорию и красочные афиши к спектаклям «Винни-Пух» и «Айболит», «Волшебная музыка», «Терем-Теремок» и других постановок».

Вернисаж, на котором гостей ожидают музыкальные сюрпризы, встречи с артистами, музыкантами, художниками, чьи работы будут представлены на выставке, состоится 27 марта в 17:00 в галерее «Университет культуры».

С 28 марта до 10 апреля выставка открыта для всех желающих, вход свободный.