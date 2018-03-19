Путин назвал свой результат на выборах «достойным»

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Действующий президент России Владимир Путин назвал свой результат на выборах «достойным». Об этом он заявил на пресс-конференции в своем избирательном штабе в Москве, сообщает РБК.

После подсчета 70% бюллетеней Путин набирает 75,91% голосов. Его ближайший соперник Павел Грудинин — 12,59%.

Фото kremlin.ru

Отвечая на вопрос, что он чувствует по итогам голосования, Путин заявил: «Благодарность избирателям за тот выбор, который они сделали, за доверие, которое они оказали, за оценку работы последних лет и за надежду, которую они явно продемонстрировали, за их надежду и расчет на то, что мы будем работать — вся моя большая расширенная команда и я, ваш покорный слуга».

Путин отметил, что он и «его команда» будут работать «так же напряженно», но достигнут больших результатов, «чем до сих пор».

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Тэги: выборы президента России Персона: Павел Грудинин Владимир Путин

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