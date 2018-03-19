В Беларуси намерены выявлять автомобили без техосмотра при помощи камер фотофиксации

В Беларуси систему камер фотофиксации намерены перевести в непрерывный режим работы. Это поможет контролировать уплату автовладельцами страховых взносов, а также определять машины, которые не прошли вовремя государственный техосмотр. Об этом сообщили в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

В Беларуси разработан проект указа, который предусматривает перевод камер фотофиксации в непрерывный режим работы для выявления автомобилей без техосмотра. Сейчас камеры срабатывают на превышение скорости, но их можно настроить так, что они смогут снимать все в непрерывном режиме — для этого потребуются «минимальные настройки».

«Письма счастья» об уплате штрафа за непройденный техосмотр будут отправлять по почте. Их будут получать владельцы автомобиля, а размер штрафа будет фиксированным — 2 базовые величины (49 белорусских рублей). При этом не будет составляться протокол об административном правонарушении.

«Никто с завтрашнего дня на камеру не станет ловить нарушителей за не пройденный техосмотр. Когда будет принят указ — пока вопрос открытый. Но так или иначе, новшества направлены на совершенствование системы. Чтобы и поддельными сертификатами люди не баловались, и техосмотр вовремя проходили. Ведь в первую очередь эта процедура — гарант нашей безопасности», — отметили в программе «Главный эфир»

Проектом указа также предлагается разделить уплату госпошлины на несколько частей. Предполагается, что «транспортный налог» будет отвязан от техосмотра, пишет TUT.by.