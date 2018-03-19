Почти 1000 грузовиков ожидает выезда на границе с Литвой

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На белорусско-литовской границе ожидают выезда больше 950 грузовых автомобилей, сообщает Госпогранкомитет.

Фото с сайта Госпогранкомитета

По состоянию на 6:00 19 марта, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди более 380 большегрузов, в «Беняконях» — более 240, «Привалке» — больше 210, в Котловке — свыше 130.

На белорусско-латвийской границе в пункте «Урбаны» выезда ждут более 190 фур, в «Григоровщине» — более 170.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Козловичи» ожидают выезда более 30 грузовиков, в очереди на въезд стоят 20 фур в «Берестовице». На украинском направлении очередей нет.

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Тэги: граница очереди на границе

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