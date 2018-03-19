Путина поздравили с победой лидеры ряда государств. В том числе Лукашенко

Владимир Путин, победивший на выборах президента России, начал получать поздравления от лидеров других государств. В том числе Путина поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

«Ожидаем Вас с визитом в нашу страну для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества», — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России.

Также поздравления Путину среди мировых лидеров прислали председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, президент Сербии Александр Вучич, а также главы Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Эво Моралес.

Из глав республик бывшего СССР Путина поздравили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также поздравительные послания российскому лидеру направили президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, пишет Meduza.