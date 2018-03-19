Жириновский пророчит России пожизненного лидера

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что прошедшие 18 марта выборы президента России могут стать последними в стране в привычном виде. Жириновский предсказал появление в России «пожизненного лидера» и провел параллели с Китаем, передают российские информагентства.

«Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30–40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», — считает Жириновский. Он также сравнил политическую ситуацию в России с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпин «теперь будет пожизненно».

На вопрос о том, будет ли Жириновский вновь баллотироваться на пост президента на следующих выборах, политик ответил, что не знает. «Через шесть лет будут другие выборы, сто раз изменится конъюнктура и все остальное», — подчеркнул лидер ЛДПР.

По итогам прошедших 18 марта выборов президента России 65-летний действующий глава РФ Владимир Путин избран на четвертый срок. По итогам обработки Центризбиркомом РФ 99% протоколов он получил 76,65% голосов.

На втором месте представитель Коммунистической партии Павел Грудинин — 11,82%, на третьем — лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский с 5,68%. Остальные пять кандидатов набрали менее 2% голосов: Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 1,66%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 1,04%, Борис Титов («Партия роста») — 0,75%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,68%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,65%.