«Это было красиво». Лукашенко поздравил Домрачеву с победой

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По словам Александра Лукашенко, женский пасьют в Холменколлене на восьмом этапе Кубка мира по биатлону вселяет надежду. Об этом он заявил в поздравлении победительницы гонки Дарьи Домрачевой.

Лукашенко поздравил Домрачеву с победой
Фото IBU

В воскресенье, 18 марта, четырехкратная олимпийская чемпионка финишировала первой, привезя пришедшей второй словачке Анастасии Кульминой 9,2 секунды.

Домрачева завоевала серебро в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

Как отметил Лукашенко, это была «красивая, впечатляющая, а главное — обнадеживающая гонка».

Он пожелал Герою Беларуси так же уверенно и ярко выступить за завершающем сезон этапе, который пройдет в Тюмене.

Напомним, после виктории Дорачевой в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, глава государства написал, что ее победы «доставляют особую радость» ее многочисленным болельщикам».

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Тэги: биатлон Персона: Александр Лукашенко Дарья Домрачева Город: Холменколлен

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