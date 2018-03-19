В Верхнедвинском районе квартирант забил до смерти пенсионера

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Трагедия произошла в агрогородке Сарья (Верхнедвинский район) еще в минувшую среду, 14 марта.

Как сообщают сегодня правоохранители, труп пенсионера был обнаружен в его доме вечером в пятницу.

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При визуальном осмотре тела на нем были обнаружены следы побоев.

По предварительным данным, его после совместного распития спиртного, избил ранее судимый 34-летний квартирант.

В настоящее время подозреваемый задержан.

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Тэги: убийство пьянство Город: Верхнедвинск

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