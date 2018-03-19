В Верхнедвинском районе квартирант забил до смерти пенсионера

Трагедия произошла в агрогородке Сарья (Верхнедвинский район) еще в минувшую среду, 14 марта.

Как сообщают сегодня правоохранители, труп пенсионера был обнаружен в его доме вечером в пятницу.

При визуальном осмотре тела на нем были обнаружены следы побоев.

По предварительным данным, его после совместного распития спиртного, избил ранее судимый 34-летний квартирант.

В настоящее время подозреваемый задержан.