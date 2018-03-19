Грудинин показал худший для КПРФ результат на президентских выборах и проспорил свои усы

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин проиграл спор журналисту Юрию Дудю, по условиям которого политик должен будет сбрить усы, которые носит всю жизнь, пишет Meduza.

Фото grudininkprf.ru

Грудинин и Дудь в ходе интервью, которое вышло в начале февраля 2018 года, заключили пари: если Грудинин наберет на выборах меньше 15%, он сбреет усы; если больше — Дудь побреется налысо.

После обработки более чем 99% бюллетеней доля кандидата от КПРФ составила 11,79%.

При этом для КПРФ, участвовавшей в выборах президента с 1996 года, 11,79% — худший результат. На выборах президента в 2012 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 17,18% голосов, на выборах в 2008 году — 17,72% голосов. На президентских выборах 2004 года от КПРФ выдвигался Николай Харитонов, получивший тогда 13,69% голосов избирателей, пишет РБК.