Грудинин показал худший для КПРФ результат на президентских выборах и проспорил свои усы

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Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин проиграл спор журналисту Юрию Дудю, по условиям которого политик должен будет сбрить усы, которые носит всю жизнь, пишет Meduza.

Фото grudininkprf.ru

Грудинин и Дудь в ходе интервью, которое вышло в начале февраля 2018 года, заключили пари: если Грудинин наберет на выборах меньше 15%, он сбреет усы; если больше — Дудь побреется налысо.

После обработки более чем 99% бюллетеней доля кандидата от КПРФ составила 11,79%.

При этом для КПРФ, участвовавшей в выборах президента с 1996 года, 11,79% — худший результат. На выборах президента в 2012 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 17,18% голосов, на выборах в 2008 году — 17,72% голосов. На президентских выборах 2004 года от КПРФ выдвигался Николай Харитонов, получивший тогда 13,69% голосов избирателей, пишет РБК.

Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: выборы президента России Персона: Павел Грудинин Юрий Дудь

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  • При такой травле всех СМИ, в том числе и федеральных каналов, он набрал максимум. Коммунистов так давно не травили в ходе выборов, власти не нужен был конкурент, хоть как-то поднявшийся "выше травы".
  • Грудинин, единственный кандидат, отказавшийся участвовать в клоунаде кандидатов, запланированной властью.