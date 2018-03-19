Ночью и Минске сожгли «Форд-Эскорт»

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Пожар, в результате которого сгорел «Форд-Эскорт», произошел в Минске в ночь на понедельник, 19 марта, рядом с домом № 20 по улице Ольшевского.

В Минске сожгли Форд-Эскорт

Фото pixabay.com

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Как сообщили спасатели, сигнал о горении автомобиля поступил в 03:02. Прибывшие на место вызова расчеты МЧС обнаружили горящий изнутри легковой автомобиль «Форд-Эскорт» 1999 года выпуска.

Спасатели отметили, что пожар был ликвидирован в 03:25. Также сообщается, что авто полностью повреждено.

Ночью и Минске сожгли «Форд-Эскорт»

В настоящий момент причиной пожара называется поджог.

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Тэги: пожар сгорел автомобиль Город: Минск

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