Ночью и Минске сожгли «Форд-Эскорт»
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Пожар, в результате которого сгорел «Форд-Эскорт», произошел в Минске в ночь на понедельник, 19 марта, рядом с домом № 20 по улице Ольшевского.
Фото pixabay.com
Как сообщили спасатели, сигнал о горении автомобиля поступил в 03:02. Прибывшие на место вызова расчеты МЧС обнаружили горящий изнутри легковой автомобиль «Форд-Эскорт» 1999 года выпуска.
Спасатели отметили, что пожар был ликвидирован в 03:25. Также сообщается, что авто полностью повреждено.
В настоящий момент причиной пожара называется поджог.
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