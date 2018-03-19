Видеофакт. Неман подтопил 36 дворов в Столбцовском районе

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При мониторинге 18 марта МЧС установлено, что паводковыми водами реки Неман подтоплены 27 подворий в д.Новый Свержень Столбцовского района и 9 подворий в Столбцах. Жизнедеятельность людей не нарушена.

Работники МЧС посещают все подтопленные домовладения. Организовано оповещение населения о складывающейся обстановке. Эвакуация жителей не требуется.

Решением комиссии при Столбцовском райисполкоме определены места временного размещения населения в случае необходимости. Производится постоянный мониторинг состояния уровня воды в Немане и зоны подтопления, сообщает Минское областное управление МЧС.

 

Видео МЧС

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Тэги: МЧС подтопление Неман

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