Новый взрыв в Остине: ранения получили два человека

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Очередной, четвертый за короткое время, взрыв прогремел вечером в воскресенье, 18 марта, в американском Остине. Полиция штата Техас ведет усиленный розыск серийного подрывника.

Новый взрыв в Остине: ранения получили два человека

Фото pixabay.com

Как сообщают местные правоохранители, новый взрыв прогремел примерно в 20:30 в пригородном районе Трэвис-Кантри (юго-запад Остина), сообщает WTOP.

В результате взрыва ранения получили два 20-летних юноши, которые были госпитализированы в больницу.

По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, это уже четвертый взрыв в столице штата, прогремевший в марте. Три предыдущих прогремели в жилых районах в восточной части города.

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Тэги: США взрыв Город: Остин

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