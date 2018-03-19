Путин установил исторический рекорд по количеству голосов на выборах президента России

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На выборах президента России, прошедших 18 марта, Владимир Путин установил исторический рекорд по количеству голосов избирателей.

За Путина проголосовали более 56 миллионов человек — это больше половины от всех россиян, обладающих избирательным правом. Более миллиона из проголосовавших за Путина — крымчане.

До этого рекорд принадлежал Дмитрию Медведеву, выигравшего выборы в 2008 году. За него тогда проголосовали 52,5 миллиона россиян, напоминает Meduza.

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: выборы президента России Персона: Владимир Путин Дмитрий Медведев

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