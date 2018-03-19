Путин установил исторический рекорд по количеству голосов на выборах президента России
На выборах президента России, прошедших 18 марта, Владимир Путин установил исторический рекорд по количеству голосов избирателей.
За Путина проголосовали более 56 миллионов человек — это больше половины от всех россиян, обладающих избирательным правом. Более миллиона из проголосовавших за Путина — крымчане.
До этого рекорд принадлежал Дмитрию Медведеву, выигравшего выборы в 2008 году. За него тогда проголосовали 52,5 миллиона россиян, напоминает Meduza.
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