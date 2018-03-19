В Лидском районе сельчанин после кражи крупной суммы денег хотел сжечь хозяев дома

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Сразу три статьи Уголовного кодекса инкриминируются неработающему жителю поселка Березовка (Лидский район), сообщили в милиции.

В Лидском районе сельчанин после кражи крупной суммы денег хотел сжечь хозяев дома

Фото pixabay.com

Как отмечается, неработающий местный житель в три часа ночи проник в дом через незакрытую дверь. Сначала он похитил 160 рублей, 1100 долларов, мобильный телефон.

На рынке в Ждановичах мужчина украл у соседа по точке более 10 тысяч долларов

Затем, «с целью убийства хозяев», совершил поджог дома.

Возгорание было ликвидировано. К счастью, никто не пострадал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 (Покушение на преступление), ч. 2 ст. 139 (Убийство), ч. 2 ст. 205 (Кража) и ч. 2 ст. 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества) УК.

В настоящее время он водворен в ИВС.

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Тэги: кража покушение на убийство Город: Березовка

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