В Минске подорожали общественные туалеты

Тариф на посещение столичных общественных туалетов, которые обслуживает УП «МАФ», повысился с 1 марта с 50 до 60 копеек, сообщила агентству «Минск-Новости» заместитель директора предприятия Людмила Гриневич.

«Вопреки нашим ожиданиям повышение тарифа не вызвало возмущения у посетителей объектов», — сказала Гриневич.

По ее словам, тариф на санитарных объектах предприятия не менялся около 4 лет. За это время подорожали как электрическая и тепловая энергия, так и водоснабжение. Из-за чего и было принято решение немного поднять стоимость посещения общественных уборных. Тем не менее новый тариф по-прежнему не покрывает даже себестоимости функционирования клозетов. Особенно если учесть, что расходы составляют не только текущее содержание общественных туалетов, но и ремонтные работы, которые ведут на том или ином объекте каждый год.

Например, сейчас начато обновление одной из трех уборных в парке Горького по ул. Фрунзе, 8/2. Планируется, что к началу летнего сезона там установят детскую сантехнику: пониженные унитазы и умывальники. МАФ также к сезону намерено выполнить ремонт уборной в парке Челюскинцев возле колеса обозрения.

На обслуживании УП «МАФ» находятся около 90 общественных туалетов в Минске, в том числе 28 модульных.