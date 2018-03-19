ФПБ выпустила сервелат с «высокими органолептическими качествами»

По инициативе Федерации профсоюзов Беларуси выпущена новая колбаса — сервелат «Профсоюзный». Производить данный продукт будет Миорский мясокомбинат.

Как отмечается, данное колбасное изделие «имеет высокие органолептические качества и приемлемую политику ценообразования, так как выпускается с предоставлением скидки «от производителя», пишет praca-by.info.

Для того, чтобы сервелат хорошо раскупался, заместитель главы ФПБ Александр Микша направил по профсоюзной «вертикали» письмо «Об оказании содействия».