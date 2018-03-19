В Слуцке женщина зарезала мужа-пенсионера

Семейная ссора привела к убийству — преступление было совершено в одном из общежитий Слуцка вечером в субботу, 17 марта.

Как сообщили в милиции, в комнате с ножевым ранением грудной клетки был обнаружен труп 63-летнего мужчины.

В ходе предварительного расследования было установлено, что между супругами вспыхнула ссора, не найдя словесных аргументов, 62-летняя женщина ударила мужа ножом. От полученного ранения он скончался на месте.

Напомним, недавно на заседании Совета безопасности Александр Лукашенко, касаясь наиболее актуальных направлений в борьбе с криминалом, в первую очередь отметил большое количество бытовых преступлений.

«Мною неоднократно акцентировалось внимание на явно недостаточных мерах по предупреждению и пресечению бытовой преступности, особенно насилия в семье. Вдумайтесь, почти треть убийств совершается на бытовой почве», — заявил он.

Он убежден, что это один из главных показателей работы милиции. «Если мы не можем в быту к порядку призвать дебоширов и убийц, о какой милиции вообще можно тогда вести речь? Да и о прокуратуре в том числе», — отметил глава государства.