В Витебске пьяный мужчина угрожал взрывом целого подъезда, если возлюбленная откажется с ним помириться

В Витебске пьяный мужчина пытался помириться со своей пассией, угрожая ей взрывом квартиры и целого подъезда.

Сообщение о минировании поступило в дежурную часть УВД около 12 часов 18 марта. Женщина рассказала, что мужчина, с которым она недавно рассталась, угрожает взорвать тротил в подъезде ее дома по Московскому проспекту.

На место происшествия немедленно выбыла саперно-пиротехническая группа. При обследовании подъезда и прилегающей территории каких-либо взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было. Эвакуация жильцов не производилась.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что накануне вечером пара была в гостях, употребляла спиртное, после чего стала выяснять отношения.

Ссора завершилась расставанием и витебчанка вернулась домой одна. На следующее утро сожитель стал названивать женщине: он настаивал, что им необходимо помириться.

На женщину слова эффекта не производили и тогда мужчина пригрозил, что, если подруга не одумается, то он взорвет ее квартиру, а заодно и весь подъезд.

Милиция быстро разыскала «минера» — он был сильно пьян (3 промилле). Женщина также находилась в состоянии сильного опьянения — 2,9 промилле.

По факту происшествия проводится проверка, сообщает УВД Витебского облисполкома.