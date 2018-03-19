Прокуратура выявила на «Минскдреве» большую задолженность по зарплате за январь

Большую задолженность по зарплате за январь выявили прокурорские работники на столичном предприятии ОАО «Минскдрев».

Как сообщили в прокуратуре, на момент прокурорской проверки на предприятие должно было своим работникам за январь 35,9 тыс. рублей.

Прокурором Заводского района столицы было вынесено предписание директору ОАО, в котором было требование «незамедлительно устранить допущенные нарушения».

В результате предприятие погасило задолженность перед работниками в полном объеме.

Кроме этого, зампрокурора района «за несоблюдение директором ОАО «Минскдрев» порядка и сроков выплаты заработной платы» оштрафовал руководителя (ч. 1 ст.9.19. КоАП).