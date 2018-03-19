Милиция будет проводить личный досмотр граждан и их вещей на празднике в честь 100-летия БНР

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Сотрудники милиции будут проводить личный досмотр граждан и их вещей на праздничных мероприятиях в честь столетия БНР, которые пройдут 25 марта на площади у Большого театра оперы и балета в Минске.


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«На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» № 114-3 от 30.12.1997 г. на указанной территории сотрудниками органов внутренних дел будет проводиться личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. В случае отказа гражданина от личного досмотра либо от досмотра находящихся при нем вещей он не допускается в место проведения массового мероприятия», — говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.

«Пропускной режим ничем не будет отличаться от режима на стандартных городских мероприятиях, не будет никакого усиленного досмотра по сравнению с теми же музыкальными вечерами около ратуши. [Ограждения и металлоискатели] все это будет, поскольку это стандартная практика проведения массовых мероприятий в Беларуси на протяжении последних семи-восьми лет. Никакого отхода от такой практики не будет, тем более что ожидается достаточно большое количество людей», — говорил ранее председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич по итогам встречи 12 марта с представителями ГУВД Мингорисполкома.

Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР милиция Персона: Юрий Губаревич Город: Минск

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