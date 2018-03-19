Россельхознадзор приступил к инспектированию белорусских молочных предприятий

/ Экономика
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Специалисты Россельхознадзора 19 марта приступили к инспектированию белорусских молокоперерабатывающих предприятий. Об этом рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

«Проверяются около восьми предприятий по всей стране», — сообщил он БелаПАН.

В пресс-службе Минсельхозпрода уточнили, что работают две группы инспекторов, проверка займет около недели.

О предстоящем инспектировании белорусских предприятий, поставляющих продукцию, «безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны», сообщило Министерство сельского хозяйства России по итогам переговоров в Москве 14 марта, которые прошили под председательством вице-премьеров Беларуси Михаила Русого и России Аркадия Дворковича.


Молочные войны. Россельхознадзор предъявляет Беларуси новые претензии

Проблемы с поставками белорусской молочной продукции на российский рынок возникли в конце февраля. Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки такой продукции, сочтя ее небезопасной. Изначально ограничения планировали ввести 26 февраля, затем срок был перенесен на 6 марта, впоследствии — на 15-е.

После переговоров в Москве Россельхознадзор отказался от решения ввести запрет 15 марта. Минск, со своей стороны, пообещал принять меры по недопущению ввоза в РФ санкционной сельхозпродукции. Стороны подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в РФ белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

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Тэги: Россельхознадзор молочные войны Беларусь-Россия Персона: Алексей Богданов

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