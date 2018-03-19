В Брестской области найден труп россиянки

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В Беларуси очередная семейная ссора завершилась убийством. На этот раз трагедия произошла в Иваново (Брестская область).

Житель Пинска подозревается в убийстве матери, тело которой три дня сжигал в печке

По информации правоохранителей, 14 марта между 31-летним мужем и 39-летней женой (является гражданкой РФ) вспыхнула ссора. В ход пошли кулаки. В результате полученных травм женщина скончалась. Ее тело было обнаружено в комнате общежития 17 марта.

По подозрению в совершении преступления задержан муж погибшей.

Напомним, как сообщалось сегодня, в Слуцке женщина зарезала мужа-пенсионера.

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Тэги: убийство тяжкие телесные повреждения Город: Иванова

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