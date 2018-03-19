В Брестской области найден труп россиянки

В Беларуси очередная семейная ссора завершилась убийством. На этот раз трагедия произошла в Иваново (Брестская область).

По информации правоохранителей, 14 марта между 31-летним мужем и 39-летней женой (является гражданкой РФ) вспыхнула ссора. В ход пошли кулаки. В результате полученных травм женщина скончалась. Ее тело было обнаружено в комнате общежития 17 марта.

По подозрению в совершении преступления задержан муж погибшей.

Напомним, как сообщалось сегодня, в Слуцке женщина зарезала мужа-пенсионера.