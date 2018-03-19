В Минске пьяный водитель набросился с ножом на очевидца ДТП

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В Минске пьяный водитель ударил ножом очевидца ДТП.

Инцидент произошел 16 марта. Около 17:00 в оперативно-дежурную службу Партизанского РУВД сообщили об аварии с участием «Киа Сорренто» и «Пежо 206» на пересечении ул.Радиальная и ул.Переходная.

Спустя несколько минут в милицию поступила дополнительная информация о том, что один из водителей бросается с ножом на людей.

Первым на место в течение 5 минут прибыл старший инспектор ДПС ОГАИ Партизанского РУВД Андрей Парахин. Один из участников аварии сказал ему, что водитель «Пежо» ударил ножом проходящего мимо очевидца ДТП. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в медучреждение.

У автомобиля «Пежо» инспектор ГАИ задержал водителя — 47-летнего мужчину. Ножа при нем обнаружено не было. Позже милиционер нашел нож в лесополосе недалеко от места аварии.

В крови водителя по результатам медицинского освидетельствования оказалось 1,99 промилле алкоголя.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Позже он был доставлен в оперативно-дежурную часть для дальнейших разбирательств.

Действиям мужчины дается правовая оценка, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

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Тэги: пьяный водитель ДТП нападение с ножом Персона: Андрей Парахин Город: Минск

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