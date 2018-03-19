Олег Дерипаска требует через суд с Насти Рыбки крупную сумму денег

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Крупный российский бизнесмен Олег Дерипаска требует через суд с Насти Рыбки и Алекса Лесли крупную сумму денег.

Как отмечается в иске, часть которого приводит znak.com, бизнесмен требует от Рыбки и Лесли по одному миллиону российских рублей (примерно по 17 тысяч долларов).

Напомним, белорусская модель Настя Рыбка заявила в феврале, что стала жертвой изнасилования со стороны известного российского олигарха Олега Дерипаски.


Кто такая Настя Рыбка, которая обвиняет российского олигарха в изнасиловании

Когда эта история стала широко известна, она поспешила откреститься от своих слов, утверждая, что просто пошутила, что это был троллинг.

А вот бизнесмену после шимихи в прессе было совсем не до шуток. Дерипска заявил, что ничего подобного не было, и он готов в суде отстаивать свою честь.

На информацию о судебном иске Рыька отреагировала своеобразно, заметив, что эта ситуация ее рассмешила, и она объявляет кастинг адвокатов.

 

 

 

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Тэги: секс-скандал Персона: Олег Дерипаска Настя Рыбка Алекс Лесли

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