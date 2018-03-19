Олег Дерипаска требует через суд с Насти Рыбки крупную сумму денег

Крупный российский бизнесмен Олег Дерипаска требует через суд с Насти Рыбки и Алекса Лесли крупную сумму денег.

Как отмечается в иске, часть которого приводит znak.com, бизнесмен требует от Рыбки и Лесли по одному миллиону российских рублей (примерно по 17 тысяч долларов).

Напомним, белорусская модель Настя Рыбка заявила в феврале, что стала жертвой изнасилования со стороны известного российского олигарха Олега Дерипаски.

Когда эта история стала широко известна, она поспешила откреститься от своих слов, утверждая, что просто пошутила, что это был троллинг.

А вот бизнесмену после шимихи в прессе было совсем не до шуток. Дерипска заявил, что ничего подобного не было, и он готов в суде отстаивать свою честь.

На информацию о судебном иске Рыька отреагировала своеобразно, заметив, что эта ситуация ее рассмешила, и она объявляет кастинг адвокатов.