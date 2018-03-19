Алексей Кульбаков назначен главным судьей на матч Россия — Бразилия

Белорусская судейская бригада обслужит товарищеский поединок Россия — Бразилия, который пройдет 23 марта на московской арене «Лужники».

Фото с сайта prosports.kz

Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза, главным арбитром назначен Алексей Кульбаков. Ему будут помогать Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

Напомним, команды России и Бразилии проводят подготовку к предстоящему летом этого года чемпионату мира по футболу.

Также обкатку проходят и стадионы, на которых пройдут матчи планетарного первенства.