Алексей Кульбаков назначен главным судьей на матч Россия — Бразилия

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Белорусская судейская бригада обслужит товарищеский поединок Россия — Бразилия, который пройдет 23 марта на московской арене «Лужники».

Кульбаков обслужит матч Россия - Бразилия
Фото с сайта prosports.kz

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Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза, главным арбитром назначен Алексей Кульбаков. Ему будут помогать Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

Напомним, команды России и Бразилии проводят подготовку к предстоящему летом этого года чемпионату мира по футболу.

Также обкатку проходят и стадионы, на которых пройдут матчи планетарного первенства.

Сюжет: Чемпионат мира по футболу 2018 года

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Тэги: футбол-Россия Персона: Алексей Кульбаков Дмитрий Жук Олег Маслянко Город: Москва

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