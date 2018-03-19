Беларусь планирует самостоятельно модернизировать «Гродно Азот»

Беларусь планирует самостоятельно реализовать проект по строительству нового азотного комплекса на базе «Гродно Азота». По информации БелаПАН, власти больше не хотят откладывать этот проект.

«Белорусский завод устаревает, необходима его модернизация, строительство нового производства. Китайский кредит — источник для самостоятельной реализации Беларусью данного проекта», — сообщил профильный эксперт, который знаком с ситуацией в «Гродно Азоте».

По его словам, китайская сторона подтвердила стоимость кредитных ресурсов и сейчас белорусским властям необходимо выбрать генерального подрядчика для строительства нового азотного комплекса.

Генеральный директор «Гродно Азота» Игорь Бобырь ранее в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» сообщал, что стоимость строительства нового азотного комплекса оценивается в 1,3 млрд долларов. По его словам, ввод в эксплуатацию азотного комплекса запланирован в конце 2024 года.

Ранее белорусские власти в качестве потенциального партнера для строительства азотного комплекса рассматривали российских инвесторов. Данная тема обсуждалась с начала 2013 года и в итоге не привела к конкретным результатам.

«Мы хотим рядом с действующим производством «Гродно Азота» создать новое производство и предлагаем России, и раньше предлагали, включиться в этот проект. Пожалуйста, приходите, мы готовы предложить блокпакет акций «Гродно Азота», но при определенных условиях», — заявлял вице-премьер Владимир Семашко журналистам в сентябре 2017 года.

В частности, уточнял он, от российского инвестора требовалось принять участие в строительство нового завода на базе «Гродно Азота» и предложить газ для этого производства по внутрикорпоративным российским ценам.

«Вот два базовых условия. Если такие партнеры найдутся для «Гродно Азота», мы готовы с ними участвовать в этом проекте. На данный момент желающие участвовать в этом проекте существуют, но пока в переговорах с ними мы не вышли на общий знаменатель», — подчеркивал Владимир Семашко.