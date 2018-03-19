В Гродно за две недели зафиксированы три случая нападения на таксистов

В Гродно пьяный пассажир такси избил таксиста и повредил автомобиль.

16 марта водитель такси 1997 года рождения подвозил пассажира 1996 года рождения. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и стал вести себя неадекватно. Водитель остановил машину, чтобы успокоить пассажира и сообщил коллегам по рации о происходящем.

Когда транспортное средство остановилось. Пассажир набросился с кулаками на водителя, избил его и повредил ногой дверь автомобиля. Сотрудникам милиции стало известно о происходящем от коллег водителя. Они прибыли на место происшествия и задержали дебошира.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 339 УК (Хулиганство).

В прошлом молодой человек был судим за хулиганство и грабеж, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Это третий случай нападения на таксистов в Гродно за две недели.

Предыдущий инцидент произошел 9 марта. Водитель такси 1978 года рождения приехал на вызов. Из другого подъезда выбежал молодой человек 1991 года рождения. Без какой-либо причины молодой человек стал наносить удары по автомобилю «Фольксваген Поло». Водитель вышел из авто, чтобы выяснить, в чем дело, после чего мужчина накинулся на него. Потерпевший смог запрыгнуть назад в машину и отъехать от дебошира.

На помощь коллеге пришел другой таксист 1968 года рождения. Он сделал злоумышленнику замечание, на что тот отреагировал весьма бурно. Молодой человек избил водителя и повредил его автомобиль «Рено Логан», а после скрылся с места преступления.

Сотрудники милиции смогли установить место нахождения и задержать подозреваемого. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее молодой человек был судим за хулиганство и незаконный оборот наркотических средств.