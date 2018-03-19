Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 10,5%

Национальный банк Беларуси намерен пока сохранить ставку рефинансирования на нынешнем уровне. Такое решение принято по итогам ежеквартального заседания правления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики.

По оценкам регулятора, инфляция в годовом выражении продолжает оставаться в пределах прогнозного коридора (6%). «В феврале 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9%. В последующие месяцы текущего года ожидается сохранение инфляции в годовом выражении вблизи 5%», — говорится в сообщении.

Экономическая активность, по мнению регулятора, продолжает восстанавливаться: «Дезинфляционное влияние со стороны факторов спроса уменьшается прежде всего за счет опережающего роста заработных плат над ростом производительности труда».

Вместе с тем Нацбанк констатирует, что в стране сохраняются высокие инфляционные ожидания экономических субъектов — их уровень значительно превышает целевой параметр по инфляции (6%) на 2018 год.

«В начале 2018 года наблюдается прогнозируемое ускорение темпов роста средней широкой денежной массы — до 18,4% в годовом выражении в феврале. Таким образом, решение о сохранении процентных ставок отражает целесообразность поддержания нейтральности денежно-кредитных условий», — подчеркивает регулятор.

В сообщении отмечается, что следующее ежеквартальное заседание Нацбанка по денежно-кредитной политике, на котором будет рассматриваться вопрос о ставке рефинансирования, состоится 20 июня 2018 года.

14 февраля ставка рефинансирования в Беларуси установлена на уровне 10,5% годовых.

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, отвечая на вопросы журналистов в январе, предположил, что в конце 2018 года ставка рефинансирования составит 9,5-10,5% годовых.