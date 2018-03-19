Анимационный комедийный сериал «Рик и Морти» не продлили на четвертый сезон
Американский телеканал Cartoon Network принял решение не заказывать производство четвертого сезона анимационного сериала «Рик и Морти». Об этом в Твиттере написал один из создателей мультсериала Дэн Хармон.
Отвечая на вопрос пользователя, когда наконец будут закончены съемки нового сезона, Хармон написал: «Создание шоу, которое не было заказано телесетью, может оказаться весьма сложной задачей».
Научно-фантастический сериал «Рик и Морти» о безумном ученом и его внуке, насчитывающий 31 эпизод, выходил на Cartoon Network с декабря 2013 года.
Сериал имел высокие оценки кинокритиков.
Обсудим?