Анимационный комедийный сериал «Рик и Морти» не продлили на четвертый сезон

Американский телеканал Cartoon Network принял решение не заказывать производство четвертого сезона анимационного сериала «Рик и Морти». Об этом в Твиттере написал один из создателей мультсериала Дэн Хармон.

Отвечая на вопрос пользователя, когда наконец будут закончены съемки нового сезона, Хармон написал: «Создание шоу, которое не было заказано телесетью, может оказаться весьма сложной задачей».

I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn’t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price...I mean...I’m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE — Dan Harmon (@danharmon) 17 марта 2018 г.

Научно-фантастический сериал «Рик и Морти» о безумном ученом и его внуке, насчитывающий 31 эпизод, выходил на Cartoon Network с декабря 2013 года.

Сериал имел высокие оценки кинокритиков.