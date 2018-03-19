Между Минском и Братиславой может появиться регулярное авиасообщение

В ходе встречи вице-премьера белорусского правительства Анатолия Калинина и посла Словакии в нашей стране Йозефом Мигашем расмотрет широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

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В частности, как сообщает пресс-служба Совмина, стороны обсудили тему в области развития транспортной инфраструктуры и открытия регулярного авиасообщения между двумя странами.

Напомним, во время прошлогоднего визита в Беларусь министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, на встрече с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем была достигнута договоренность продолжать диалог на разных уровнях с государственными и негосударственными структурами.

«Основное направление — экономическое сотрудничество. Продолжим работу по активизации двусторонней торговли, — сказал тогда белорусский чиновник. — Мы обсудили некоторые «узкие» места в нашем торгово-экономическом сотрудничестве и займемся в ближайшее время «расшивкой» этих мест».