150 перевозчиков обратились за заключением договоров на перевозку пассажиров в регулярном сообщении

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За заключением договоров на перевозку пассажиров в регулярном сообщении обратились 150 перевозчиков.

«От перевозчиков, ранее выполнявших автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, в адрес местных исполнительных и распорядительных органов и операторов автомобильных перевозок пассажиров поступило 150 заявлений на предоставление временного права (до проведения конкурсов по определенным маршрутам) на выполнение междугородных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по 102 маршрутам», — сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.


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При этом по 34 заявлениям уже заключены договоры, согласно которым 151 транспортное средство может работать на 21 маршруте.

Как сообщалось, в Гродненской области 17 частным перевозчикам выданы разрешения на работу более чем по 50 маршрутам. В Могилевской области 11 частных перевозчиков обратились к заказчикам, которыми являются местные распорядительные и исполнительные органы власти (в области пока не определен единый оператор перевозок), с заявлениями о переходе в легальный режим работы.

Кроме того, «Брестгортранс» выдал семь разрешений частным перевозчикам на осуществление регулярных рейсов в междугородном сообщении. Обратились с заявлениями о переходе в легальный режим работы и около 10 частных перевозчиков в Витебской области.

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Тэги: маршрутки Минтранс перевозки пассажиров

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