«Это большая честь для меня». Домрачева рассказала о встрече с королем Норвегии

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, ставшая победительницей гонки преследования на завершившемся в норвежском Холменколлене восьмом этапе Кубка мира, поделилась своими впечатлениями от встречи с королем Норвегии Харальдом V.

По словам биатлонистки, встреча с королем стала для нее «очень неожиданной и приятной».

Домрачева напомнила, что провела в Холменколлене много гонок, но до этого не было победных гонок, на которых присутствовал норвежский монарх.

«Сегодня мне удалось подняться на трибуну к королевской особе. Это очень почетно и большая честь для меня. Здорово, что король Норвегии такой большой любитель и поклонник спорта и наслаждается нашими биатлонными баталиями», — подчеркнула спортсменка.

В целом она осталась довольна этапом в Холменколлене (напомним, кроме золота в пасьюте в ее активе еще и серебро в спринте). На своей странице в микроблоге Домрачева написала: «Прекрасная неделька».

Как уже сообщалось, Александр Лукашенко поздравил биатлонистку с успехом, назвав ее побуду — «красивой».