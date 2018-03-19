Стало известно о состоянии здоровья звезды «Сватов» Федора Добронравова

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Сегодня стало известно о состоянии здоровья народного артиста России Федора Добронравова, о госпитализации которого сообщалось в воскресенье, 18 марта.

По словам художественного руководителя Московского театра сатиры, где служит артист, Александра Ширвиндта, «никакой паники нет».

«У Федора случился какой-то маленький приступ сосудистого свойства. Это произошло в Сергиевом Посаде, сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для обследования», — цитирует ТАСС слова худрука.

Он также отметил, что ближайший спектакль, в котором задействован актер, 21 марта отменен.

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Тэги: актер госпитализация Персона: Александр Ширвиндт Федор Добронравов

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