В Литве констатируют наступление вируса африканской чумы свиней

По данным Продовольственно-ветеринарной службы Литвы, в этом году в стране продолжает распространяться африканская чума свиней (АЧС), однако надеется, что удастся избежать большой вспышки в крупных хозяйствах.

«Случаев больше, мест, где выявлена АЧС у диких кабанов, тоже больше. Отмечается рост. Вирус наступает», — сказал BNS глава ПВС Дарюс Ремейка.

Завотделом срочной деятельности службы Марюс Масюлис сообщил агентству, что в этом году вирус продвинулся.

«Мы видим тенденцию достаточно быстрого наступления на западную Литву. Чума достаточно быстро охватывает популяции диких кабанов, поскольку она попала в районы, где кабанов было достаточно много», — сказал Масюлис.

По его словам, в этом году расширена буферная зона, она охватывает территории, где больше мелких хозяйств. В ней свиноводы, которые не соблюдают правила биологической безопасности, обязаны будут повысить безопасность хозяйств, либо забить свиней, пишет DELFI.