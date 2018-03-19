В Литве констатируют наступление вируса африканской чумы свиней

/ Мир
Просмотров: 97 Комментариев: 0

По данным Продовольственно-ветеринарной службы Литвы, в этом году в стране продолжает распространяться африканская чума свиней (АЧС), однако надеется, что удастся избежать большой вспышки в крупных хозяйствах.

«Случаев больше, мест, где выявлена АЧС у диких кабанов, тоже больше. Отмечается рост. Вирус наступает», — сказал BNS глава ПВС Дарюс Ремейка.

Польша отгородится 729-километровым забором от «очумелых» белорусских кабанов

Завотделом срочной деятельности службы Марюс Масюлис сообщил агентству, что в этом году вирус продвинулся.

«Мы видим тенденцию достаточно быстрого наступления на западную Литву. Чума достаточно быстро охватывает популяции диких кабанов, поскольку она попала в районы, где кабанов было достаточно много», — сказал Масюлис.

По его словам, в этом году расширена буферная зона, она охватывает территории, где больше мелких хозяйств. В ней свиноводы, которые не соблюдают правила биологической безопасности, обязаны будут повысить безопасность хозяйств, либо забить свиней, пишет DELFI.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: АЧС Литва Персона: Дарюс Ремейка Марюс Масюлис

Другие материалы на эту тему:

«Два дня жгли». Чума свиней снова пришла в Беларусь?

«Два дня жгли». Чума свиней снова пришла в Беларусь?

Ливень в Вильнюсе. На бурлящих улицах тонули авто, вода срывала чугунные люки

Ливень в Вильнюсе. На бурлящих улицах тонули авто, вода срывала чугунные люки

Аэропорт Вильнюса закроется на ремонт

Аэропорт Вильнюса закроется на ремонт

Холокост в Литве. «И сейчас бы нашлись шесть тысяч человек, готовых убивать»

Холокост в Литве. «И сейчас бы нашлись шесть тысяч человек, готовых убивать»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)