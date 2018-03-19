В Гродно задержали пьяного бесправника: содержание алкоголя превышало предел в 7 раз

У задержанного в воскресенье, 18 марта, в Гродно пьяного бесправника содержание алкоголя в крови превышало в семь раз предел допустимого, сообщили в Госавтоиспекции региона.

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Как сообщили в ГАИ, возле своего дома на переулке Дзержинского юноша в микроавтобусе «Форд» пил с другом пиво пиво.

После этого он с ним поехал в Щучин и на улице Белуша не остановился сигнал инспектора. После этого он промчался на красный свет. Остановился на АЗС и пытался убежать. Но был задержан.

Как показала экспертиза, содержание алкоголя у него в семь раз превышало предельно допустимое значение.

В ходе разбирательства выяснилось, что в июне прошлого года он на том же микроавтобусе был задержан в состоянии опьянения, за что был лишен прав и оштрафован на 13,8 тыс. рублей.

27 февраля во время совещания Совета безопасности Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо принять жесткие меры за вождение в нетрезвом состоянии.

«Начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах и заканчивая если «нажрался», сель в автомобиль и убил человека... И все это должны четко понимать... Особенно, если ты пьяный сел за руль. У нас первый раз сел — ничего. Второй раз — пожурим. В третий — отберем автомобиль. Задержали тебя в пьяном виде — никакого автомобиля и пожизненно тебя лишают соответствующих прав на управление транспортом!.. Жестоко, может быть. Но посмотрите на тех, кто погиб на дорогах. На их родственников. А если убили твоего ребенка? А мы как мыши под вениками прячемся и начинаем рассуждать: запретить ли продавать в каком-то углу алкоголь. В одном запретим — в другом купят. Должна быть соответствующая жестокая мера ответственности», — подчеркнул он.