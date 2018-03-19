Минчанин угрожал зарубить милиционера топором

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Ленинский райотдел Следственного комитета завел уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Вечером 13 марта в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД поступила жалоба жительницы Серебрянки на своего пьяного сына, сообщает пресс-служба ведомства. Ее ранее судимый сын устроил дома скандал.

Милиционеры зашли в квартиру. Мужчина сидел на стуле с топором в руках. Он отказался положить его и пройти в РУВД, а ругался и угрожал зарубить пришедших. Один из милиционеров выбил топор из его рук. Скандалиста доставили в опорный пункт.

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Тэги: преступление топор милиция Серебрянка Город: Минск

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