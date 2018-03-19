Белорусские десантники обучаются миротворческим операциям

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Совместные с воздушно-десантными войсками России тактические учения проходят в Ульяновской области. 

С 19 по 22 марта на полигоне 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Поливно Ульяновской области России проходят совместные тактические учения с участием подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и ВДВ ВС России, сообщает tvzvezda.ru.


Бросят ли на Донбасс белорусских миротворцев?

Совместные учения позволят обменяться опытом в подготовке и выполнении задач в ходе ведения миротворческих операций, подчеркнули в Министерстве обороны. Учения отрабатываются с применением штатного оружия, снаряжения и техники.

От Беларуси принимает участие подразделение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

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Тэги: Вооруженные силы Беларуси российские десантники миротворческая операция Беларусь-Россия

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