Белорусские десантники обучаются миротворческим операциям

Совместные с воздушно-десантными войсками России тактические учения проходят в Ульяновской области.

С 19 по 22 марта на полигоне 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Поливно Ульяновской области России проходят совместные тактические учения с участием подразделений сил специальных операций ВС Беларуси и ВДВ ВС России, сообщает tvzvezda.ru.

Совместные учения позволят обменяться опытом в подготовке и выполнении задач в ходе ведения миротворческих операций, подчеркнули в Министерстве обороны. Учения отрабатываются с применением штатного оружия, снаряжения и техники.

От Беларуси принимает участие подразделение 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.