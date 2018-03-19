Больше тысячи фур не могут проехать в Евросоюз из Беларуси

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Самые большие очереди образовались в пунктах пропуска «Каменный Лог» — более 420, «Бенякони» — более 210, «Привалка» — более 200.

Всего на границе с Литвой своей очереди ждут около тысячи грузовиков: в пункте пропуска «Каменный Лог» — более 420, «Бенякони» — более 210, «Привалка» — более 200, «Котловка» — более 90, указано на официальном сайте ГПК.

Выезда в Латвию ждут более 320 грузовых машин, а в очередях в пунктах пропуска на польском направлении стоят 70. На границе с Украиной очередей нет.

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Тэги: Бенякони белорусско-литовская граница очереди на границе фуры

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