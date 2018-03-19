Погибшим, чье тело было найдено в Свислочи, оказался строитель из Гродно

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Установлена личность мужчины, чье тело было извлечено из Свислочи 17 марта. Погибшим оказался строитель из Гродно, пропавший без вести в ноябре прошлого года.

В Свислочи найден труп мужчины в осенней одежде

Тело мужчины в осенней одежде было обнаружено в Свислочи днем 17 марта напротив дома № 2 по улице Коммунистической. Как ранее сообщили в ОСВОД, судя по внешним признакам, тело пролежало в воде несколько месяцев.

В куртке у мужчины был обнаружен сотовый телефон. Сим-карта зарегистрирована на 21-летнего уроженца Гродно, который работал строителем под Минском и в ноябре 2017 года пропал без вести.

Следователями Центрального (г. Минска) районного отдела Следственного комитета выясняются обстоятельства произошедшего, назначены исследования для подтверждения личности погибшего и судебно-медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

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Тэги: утопленник пропал без вести Персона: Марина Дранькова Город: Минск

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