Погибшим, чье тело было найдено в Свислочи, оказался строитель из Гродно

Установлена личность мужчины, чье тело было извлечено из Свислочи 17 марта. Погибшим оказался строитель из Гродно, пропавший без вести в ноябре прошлого года.

Тело мужчины в осенней одежде было обнаружено в Свислочи днем 17 марта напротив дома № 2 по улице Коммунистической. Как ранее сообщили в ОСВОД, судя по внешним признакам, тело пролежало в воде несколько месяцев.

В куртке у мужчины был обнаружен сотовый телефон. Сим-карта зарегистрирована на 21-летнего уроженца Гродно, который работал строителем под Минском и в ноябре 2017 года пропал без вести.

Следователями Центрального (г. Минска) районного отдела Следственного комитета выясняются обстоятельства произошедшего, назначены исследования для подтверждения личности погибшего и судебно-медицинская экспертиза с целью определения точной причины смерти, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.