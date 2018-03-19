Замдиректора «Брестхлебопродукта» приговорили к четырем годам

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Суд Ленинского района Бреста признал его виновным по статье за повторное получение взятки и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

С июня 2015 по сентябрь 2017 года заместитель руководителя предприятия получал от индивидуальных предпринимателей взятки за обеспечение заключения договоров перевозки и предоставление заявок на перевозку зерна — примерно 1,7 тыс. рублей, сообщает БелаПАН.

У бывшего замдиректора конфисковали имущество, его лишили права занимать руководящие должности сроком на пять лет. Он свою вину признал и выплатил всю незаконно присвоенную сумму.

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Тэги: Брестхлебопродукт взяточничество взятка лишение свободы Город: Брест

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