В Беларуси стали на 15 процентов меньше строить жилья

За первые два месяца года жилищное строительство в Беларуси снизилось.

В январе и феврале 2018 года в нашей стране построили 5,5 тысяч новых квартир или 546,4 тысяч кв. метров общей площади жилья — и это на 15% меньше, чем годом ранее, сообщает БелаПАН.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в эксплуатацию ввели 228,9 тыс. кв. м общей площади, что соответствует 41,9% от общего объема.

В сельских населенных пунктах ввели в эксплуатацию 189,7 тыс. кв. м общей площади жилья, или 34,7%.

В 2018 году власти планируют построить 679 тыс. кв. м социального жилья, в городах-спутниках Минска — 28,7 тыс. кв. м.