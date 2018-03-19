Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Крыму

В своем заявлении Брюссель основывался на предварительном докладе миссии иностранных наблюдателей ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении Майи Косьянчич, пресс-секретаря Европейской службы внешних связей.

«Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, а значит, не признает проведение выборов на полуострове. Работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось», — указано в заявлении внешнеполитического ведомства.

По данным ЦИК России, в Крыму в голосовании приняли участие 71,55%, победу одержал Владимир Путин с результатом 92,15% голосов.

В целом по стране, победителем в первом туре стал действующий президент, набравший 76,7% голосов. Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов поддержки.