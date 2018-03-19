На трассе М1 у водителя изъяли сто бутылок нелегальной водки

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В Толочинском районе у парня 1997 года рождения изъяли партию нелегального алкоголя и этилового спирта.

При проведении оперативно-профилактических мероприятий на 514-м км автодороги М1 около деревни Муравничи сотрудники Госавтоиснпекции задержали автомобиль под управлением жителя Гродненской области, сообщает БЕЛТА.

Водитель перевозил почти 100 бутылок водки, немаркированных акцизными марками Беларуси, и 120 литров непищевого этилового спирта. Продукцию стоимостью 1,8 тыс. рублей изъяли.

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Тэги: нелегальная водка этиловый спирт ГАИ Персона: Александр Казючиц Город: Толочин

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